中磊2023年股利創歷史新高　股東會通過私募案

▲中磊今日舉行股東會，由董事長王煒(右)主持，左為總經理林斌。（圖／中磊提供）

記者高兆麟／綜合報導

電信寬頻設備大廠中磊電子今（31）日舉行年度股東常會，由董事長王煒親自主持，向與會股東報告2023年營運成果。會中承認2023年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分派案。同時，為強化產業競爭優勢，中磊於今日股東會中通過私募案，期望引進策略投資夥伴，為下階段躍升累積動能。

中磊2023年合併營收總額達新台幣625.8億元。獲利表現方面，公司全年營業利益31.1億元，年增率達28.8%；歸屬母公司稅後淨利為23.9億元，相較2022年稅後淨利19.2億元，成長率達24.3%，表現亮麗。以加權平均股數約260百萬股計算，2023年合併每股稅後盈餘（EPS）達9.17元。每股配發現金股利4.9999元。2023年全年獲利及股利皆為歷史新高，股利已於2024年5月3日完成發放。

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中磊董事長王煒於會中首先對於所有股東的支持表達感謝。中磊致力全球化佈局，已成為全球一線電信營運商最佳技術夥伴。公司積極拓展全球營運據點，透過菲律賓、中國、印度、台灣與墨西哥五大製造基地之彈性產能配置，提供高附加價值產品及多元應用，與客戶並肩擁抱市場需求，共創產業新價值。 除專注科技本業外，中磊亦善盡企業社會職責，遵循國際永續標準規範，契合 聯合國永續發展目標。整體ESG表現，獲 EcoVadis 企業永續評鑑「銀牌獎」；中磊亦早於法規要求，於 2017 年 始發行企業社會責任報告書，並連續六年依國際標準取得第三方認證單位之確信聲明，以實際行動展現邁向永續成 長的決心與成果。

展望未來，中磊將持續深耕寬頻技術領域，深化電信產業夥伴合作。預期新世 代寬頻產品如：高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0 產品、WiFi 7 無線裝置、 5G FWA 固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效 益將逐漸彰顯，整體營收成長可期。公司掌握市場契機，堅守永續經營方針， 提升股東、客戶和員工長期利益，打造企業永續價值。