日本小股東擔心「鴻海如何救夏普」　劉揚偉給答案：順應AI大趨勢

▲鴻海董事長劉揚偉接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

對於鴻海（2317）轉投資日本夏普（SHARP）未來的經營團隊發展，鴻海董事長劉揚偉31日表示，夏普全球各地的經營團隊都仍以當地同仁為主，鴻海則會在夏普一年一屆的董事會裡扮演積極角色，創造良好環境，幫助各地幹部同仁都能發揮自己原有的專長。

股東會現場有日本小股東擔心，夏普未來該往哪裡走？對此，劉揚偉表示，鴻海以大股東的角度，將幫助夏普經營團隊突破難關，不過，夏普股東會今年6月下旬舉行，在此之前夏普將公布新的董事會候選名單及經營團隊，鴻海將扮演積極協助的角色。

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劉揚偉受訪時指出，面板在當時是一個正確的選擇、也有好的成績，後來因為產業環境的變化，市況轉變，夏普做了一些處置，認列虧損也差不多要結束了，目前看不出來還有其他大規模的認列。

此外，他也說，現在擔憂的部分則成了優點，夏普將轉型成AI數據中心，這個改變很正確，原來的面板廠堺工廠也要順應AI大趨勢，尤其之前因為生產面板簽下電力長期合約，充足的電力如今成為優勢。

劉揚偉進一步表示，整個大環境都要做AI相關的應用，包括原有的品牌事業，也需要隨著生成式AI而做了一些改變，像是產品原本以家用為主，接下來也會延伸至手機、車用等串在一起，剛好鴻海都有這些產品線，再結合AI算力，就能幫助夏普品牌快速轉型成打造出全方位的智慧產品，也陸續開始有其他廠商洽詢合作，未來將會公布細節。

至於有沒有重返夏普董事會的計畫，劉揚偉則說，鴻海會有適當的安排，有「接近鴻海的董事」參與董事會的合作。