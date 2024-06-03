面試1小時「填一堆個資」　一票都碰過1環節：有夠浪費時間

▲原PO覺得面試很麻煩。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

求職者將履歷遞給公司時，通常都已經有填寫過一些基本資料，不過近日就有網友透露，她去面試時，該公司卻還要她重複填寫一堆個資，並做智力測驗、心理測驗，讓她很不解。貼文曝光後，一票網友都直搖頭。

女網友在Dcard上，以「面試很麻煩」為標題發文，提到她的資料早就寫在徵才網站上了，結果某公司主動找她面試後，卻還要她在公司的內部網站填一堆個資，甚至要做智力測驗、心理測驗，一填寫就是一個小時。

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原PO直言，提供公司自己的MBTI、運動習慣和作息時間真的很奇怪，而且針對職務描述，主管和人資所說的也不同，而最讓她納悶的是，該公司會問她之前領多少薪水、期望薪資，結果等了一個月後，卻只收到感謝卡。

貼文曝光後，底下網友紛紛搖頭，「以往經驗，越鳥越小間的公司，人事資料表都要填一些很87的東西」、「我也遇過填資料的，面試時不看作品集，只說明他們內部規則和薪水福利就沒了」、「最頭痛的是要寫上一份工作薪資和期望待遇，什麼都還沒談就要掀牌」。

其中也有不少人都做過測驗，「面試真的很多搞得很麻煩，各種測驗，填寫他們制式履歷也一堆，不太懂又不是確定錄取，到底寫一堆幹嘛」、「挺浪費時間的，能不能面試一句話就好了，還在那邊測驗」、「超沒意義的，之前面試也遇到一堆公司要做一堆測驗花了三、四個小時最後都無聲卡不然就沒上，有夠浪費時間」。話題引發討論。