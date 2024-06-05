她準時下班「前輩卻不走」　一問原因傻了！過來人嘆：很多都這樣

▲原PO納悶，為何不能準時上下班？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

下班時間一到，會再坐著觀察一下，還是直接起身打卡？近日有網友發文表示，他們公司的下班時間明明就是下午5時，但是等她站起來以後，前輩才告訴她，總經理規定大家離開前必須先整理辦公區，5時15分後才能離開。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「上班時間為什麼不能準時」為標題發文，提到她報到當天，因為心想著公司是上午8時上班、下午5時下班，所以下班鈴一響，她就把電腦關好準備離開。只是，當下她因看到其他同事都沒有起身，於是詢問前輩為何大家都不下班？

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這時同事才說，因為總經理有規定，大家要提早10分鐘到公司打卡、準備；下班則要15分以後才可以打卡，因為要先整理辦公區。聞言，原PO實在納悶，公司沒錢請清潔人員嗎？為什麼不能準時上下班？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很多公司都這樣，找理由不讓員工準時下班，不成文的規定吧」、「是我的話，我會當第一個5點就打卡離開的那一個」、「限制一堆的公司真討厭，這麼斤斤計較，如果薪水和獎金也是給得小氣就跑吧！沒『錢』途」、「跟我前公司一樣，而且老闆娘會在辦公室看誰準時下班，過幾天主管就會加工作給你」。

但也有網友分享，「我現在工作也是早8晚5，入職第一天老闆就說16:55電腦就可以關機了，然後59分慢慢走去打卡」、「我們8:00打完卡，沒人在工作的，吃完早餐才開工，下班17:00還沒到就在整理了，59分等打卡，薪水沒很多就是了，但很輕鬆，中午也休1.5小時」。