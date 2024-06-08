景氣熱絡時「存0050、006208」很虧？網推1買法：不用擔心了

▲原PO想投資0050、006208。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

景氣「紅燈」通常代表熱絡，「藍燈」則代表低迷。近日有網友發文表示，同事總告訴她，若要投資，必須趁藍燈時買進、紅燈時賣出，如果景氣紅燈才開始存0050和006208，會不會很虧？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「景氣紅燈才開始存0050、006208會不會很虧」為標題發文，提到她同事總告訴她，投資要趁藍燈買進、紅燈賣出。她透露自己目前有10萬元現金，想要早日錢滾錢，如果她分3至5個月分批買會不會比較好呢？

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貼文曝光後，不少網友建議定期定額、分批買，「分批買，定期定額」、「定期定額沒有在看短期的，要定期定額就要做好心理準備，波段都不要放在心上，不管買高買低相信經濟是持續向上的」、「你永遠不會知道高點低點，不想一次就把辛苦存下來的10萬花下去，那就分散風險吧，慢慢的分批投入」、「建議分批定期定額投入就不用擔心買在高點了」。

還有網友回應，「0050、006208不擇時不擇價，長期投資不虧」、「先提高本業收入吧」、「我是覺得看你想投資的方向是什麼吧？要長期還是賺價差的」、「這兩支是看長期，你短期就急著要賺錢根本不該買好嗎」。