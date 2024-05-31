許勝雄交棒！仁寶新董陳瑞聰要拚「電子五哥前3」　遺憾未見黃仁勳

▲仁寶電腦新任董事長陳瑞聰。（圖／仁寶電腦提供）

記者楊絡懸／台北報導

仁寶電腦（2324）31日舉行股東常會後，隨即召開董事會進行董事改選，順利選出新任董事共15席（含獨立董事5席），任期3年。仁寶新任董事長陳瑞聰表示，目前仁寶最大的遺憾就是在AI伺服器業務上落後同業，將集中資源趕上，希望AI伺服器能在「電子五哥」中擠進前3名。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宴請供應商，但仁寶卻未參與其中、沒有會面的機會，陳瑞聰表示「很遺憾」，因為30多年前，仁寶在PC時代與輝達很熟，如今在伺服器領域上卻沒被輝達列入策略合作夥伴，讓他相當有感。

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陳瑞聰說，在這一波AI伺服器的熱潮，仁寶落後同業很多，使得仁寶在「電子五哥」、也就是包括廣達、和碩、緯創、英業達等公司中，排名落後，希望仁寶在短時間內扭轉情勢，並加強發展汽車電子、5G通訊及醫療等領域。

根據仁寶新任董事名單，包括陳瑞聰、金寶電子代表人陳威昌、台灣創投代表人柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資代表人許吳椿、翁宗斌、許炯奇、伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、彭聖華。

新任獨立董事名單：黃資婷、洪水樹、沈文忠、蔡篤恭、張立秋。

這也是金仁寶集團董事長兼創辦人許勝雄最後一次主持仁寶股東會。許勝雄感性地說，時間過得真快，仁寶成立到現在已經40年，人來人往，股東來來去去，他相當感謝股東這40年來的支持與陪伴；在完成事業成就後，接下來，他想要花費更多心力來關懷社會，讓生命也擁有成就。

▲仁寶新任總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）。（圖／仁寶電腦提供）

仁寶表示，董事會全體一致推舉原副董事長陳瑞聰為新任董事長，並由伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）接任總經理。

許勝雄正式卸下仁寶電腦董事長一職，順利完成傳承交棒計畫，他期許新任董事及經營團隊們以企業永續為念，秉持「創新、和諧、超越」的精神，持續為公司及股東們創造長期價值。

仁寶新任董事長陳瑞聰在台灣資通訊產業累積逾40年經驗，在他擔任仁寶電腦副董事長及策略長期間，長期指導公司策略發展，並積極布局仁寶多元化業務及智慧醫療事業。

此外，仁寶原總經理翁宗斌也將以顧問身分協助新任管理團隊，他於任職總經理期間致力於產品組合優化及獲利改善，在他的領導下，仁寶2023年營業淨利創下過去6年以來新高。