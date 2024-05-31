安心股東會通過配息1.8元　摩斯漢堡全台店數300家

▲摩斯漢堡。（圖／記者林育綾攝）

記者廖婕妤／台北報導

摩斯漢堡經營業者安心食品（1259）今（31）舉行股東會，會中通過配息1.8元，公司指出，截至5／30止，全台摩斯漢堡總店數達300家，另投資屏東的食品廠房將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展及就業機會。

安心食品2023年合併營收約60億元，淨利歸屬於母公司業主1.67億元，EPS為5.17元；今年Q1合併營收14.87億元，年增3.70%、淨利歸屬於母公司業主0.33億元，EPS為1.01元。今年前4月累計合併營收為19.76億元，年增3.74%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安心表示，摩斯漢堡現著重店點體質調整，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等，期以提供消費者更便利、舒適的環境及數位化服務體驗。

安心指出，投資屏東長治鄉的屏東農業生物科技園區，規劃4層樓廠房基地與物流中心，樓地板面積近30,000平方公尺，打造專屬食品廠房「安心農科廠」，以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，由魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐。

安心也說，初步將供給全台摩斯漢堡米粄、帕隄、雞塊產能、樂雅樂打造烘焙點心產品項目，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展及就業機會，從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為消費者的食安把關，並連結產學合作技術培育人才。