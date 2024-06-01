重罰300萬興訟駁回！街口胡亦嘉指「ETF狂吸金」　嗆金管會開雙標

▲街口集團創辦人胡亦嘉。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

街口投信行政訴訟案日前被台北高等行政法院駁回，對此，街口集團創辦人胡亦嘉直接發出聲明開嗆，「行政法院體系僅是以民主法治來包裝共產獨裁之實，民主救濟名存實亡。」他甚至點出近期ETF廣告狂吸金，金管會卻沒有任何作為，等同於「開雙標」。

針對街口投信行政訴訟案被駁回，胡亦嘉表示，被金管會裁罰，不服只能走行政院訴願委員會跟行政法院的救濟程序，但這兩個機關為政府背書，與共產國家開設的法院毫無不同，「中國大陸也有法院啊，但沒人相信能在法庭上打贏政府。」

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胡亦嘉為街口投信抱屈。他表示，3年前，街口提供的僅是「1.2%～2.5%預期增長率」的廣告，後來連產品都沒上過，金管會卻以「使民眾誤信保證收益」重罰300萬元，並令街口投信解除胡亦嘉的董事職務。

街口投信不服，提起行政訴訟，請求撤銷原處分及確認部分原處分違法，案件由台北高等行政法院審理。不過法院認定，金管會原處分並無違誤，開罰及命令有理，判街口投信敗訴，可上訴。

對比現在，胡亦嘉說，保證收益廣告居然已成常態，像是「8%高息」、「比定存好」的ETF廣告吸金千億元，金管會卻只有提出「要加註警語」，沒有任何裁罰。

「差太多！官商勾結，金管會是看誰發的基金在開罰？罰與不罰，他說得算，還有行政法院幫忙擦屁股，根本天不怕、地不怕。」胡亦嘉強調。

胡亦嘉也對比2檔石油正二ETF，分別是「元大石油S&P正二」與「街口布蘭特原油正二」。他說，這2檔ETF一樣是2倍槓桿追蹤石油價格，元大石油刻意移倉詐欺散戶，導致下市坑殺近3萬人；街口石油至今還正常交易安然度過負油價時期，被重罰的居然是街口。

他強調，裁罰內容甚至是在民眾公平抽籤認購完後的正常基金銷售，「事實在眼前，社會自有公評，金管會一面濫權胡亂裁罰、一面官商勾結，還有臉說保護投資人權益？」

胡亦嘉憤慨，「金管會命令公司解職我，居然能以證實是假造的稽核報告為理由，總經理僅一天下午請假，把職務代理人掛在我身上，金管會硬要說成我違法一人代理多職務。行政法院對此都知情，照樣護航到底。」

對於街口投信行政訴訟案被駁回，胡亦嘉表示，「後續除上訴外，我本人將向地方法院提告，金管會用造假文件裁罰本人，違反法規惡意解職本人，協助元大石油詐欺散戶等行為，對此，必須討回公平正義。」