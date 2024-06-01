美超微梁見後曝AI供應鏈仍缺料　稱「碰到黃仁勳會跟他要」

▲美超微創辦人梁見後抵台將參加25日COMPUTEX CEO主題演講。（圖／貿協提供）

記者高兆麟／台北報導

美超微（Supermicro）創辦人梁見後今（1）日抵台參加台北國際電腦展，今早接受母校邀請出席台北科技大學畢業典禮並演講，會前接受訪問時表示，「整個AI供應鏈還是缺，而且缺很多，所以我碰到Jensen（輝達執行長黃仁勳）還是會跟他要（貨）」，梁見後也說，預期AI成長會持續很長一段時間，猶如工業革命般持續200年還在演進。

梁見後今天早上4點半才飛抵台灣，他說，覺得台灣特別溫暖，而且AI供應鏈前半段大多是源自台灣，所以未來跟台灣的連接一定會更明確。

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梁見後還透露，此次來台也一定會和黃仁勳會面，雙方的合作從20幾年前就開始，現在合作越來越緊密。

美超微過去幾年成長不錯，梁見後說，目前美國園區正在擴充，在台灣、馬來西亞和歐洲都有規畫，他強調，「只要有機會，在台灣擴充是我們的首選」。

另梁見後在北科大進行專題演講時，開場白就打趣地說：「恭喜畢業生，以後不用再煩惱期中考跟期末考。」引發在場學生哄堂大笑。

梁見後還說，過去閱讀古書有一句話「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，但他到美國後才體認到是「數十寒暑、日以繼夜，一舉再舉無人之」，好不容易撐過幾十年，終於稍微有點成就。

梁見後致贈10台AI伺服器，由北科大校長王錫福代表受贈，用以擴充高速運算資源，挹注北科大推動AI人才培育與研發產學的能量。

