陸砍ECFA！謝金河喊「台灣不會怎樣」點1問題更大：石化業都賠錢

▲陸片面終止ECFA中134項關稅減讓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

中國大陸宣布自今年6月15日起，對原產於台灣的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，查了今年第一季的報表發現，台灣幾乎所有石化廠商在對岸都賠錢，和ECFA有關的企業都賠錢，強調「沒有ECFA，台灣不會怎麼樣」。

謝金河在臉書發文，這只是中國對台灣「窮台策略」的一部分，從520迄今，中國展開對台軍演，又對藝人施壓，現在又加上ECFA，但在台灣壓力最大的時候，突然天降神兵，來了一個黃仁勳，「他天天拉開嗓門告訴全世界：台灣是非常非常重要的國家！台灣是輝達的一部分，輝達也是台灣的一部分！台灣是AI時代的中心，台灣是輝達夥伴的家，支持輝達卅年，很謝謝台灣！」

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謝金河表示，黃仁勳說了一大堆台灣，小粉紅拿他沒辦法，幾乎快崩潰，頻頻呼喊要國家趕快制裁他！其實黃仁勳沒有說出來的是，「中國無法抵制封殺輝達，是輝達有能力封鎖中國！」

「不是ECFA的問題，而是中國產能過剩的問題」，謝金河秀出報表，今年第一季，台灣幾乎所有石化廠商在中國都賠錢，「就像是一年養7億隻豬，所有養豬企業都慘賠，這恐怕不是企業的問題，而是整個產業產銷秩序出了問題！」

謝金河坦言，現在所有和ECFA有關的企業都賠錢，再怎麼減關稅也沒有用，他檢視所有虧損的石化業，「台灣的企業在台灣搬錢去中國擴廠，正好遭到中國產能全開的殺戮，這些石化企業主都心向中國，中止ECFA等於又捅了他們一刀！」