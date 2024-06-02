曾燒3000萬赴美救孫安佐「狄鶯孫鵬多有錢？」　網細數：用億計算

▲孫安佐是藝人孫鵬與狄鶯的獨子。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）



記者施怡妏／綜合報導

孫安佐在泰國呼麻後擅闖民宅、露下體後被警方逮捕，回台後又和爸媽衝突，他曾在直播中坦言，「我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？」就有網友好奇，孫安佐是藝人孫鵬、狄鶯的兒子，雖然是資深藝人，但已經淡出螢幕很久了，「真的有那麼多錢給兒子揮霍嗎？」貼文掀起討論。

孫安佐是藝人孫鵬、狄鶯的兒子，孫安佐過去在美國留學期間因觸法而鬧得沸沸揚揚，近日又被爆出在泰國呼麻鬧事。就有網友在PTT發文，「孫安佐他父母真的有錢嗎？」爸媽都是知名資深藝人，但也淡出螢幕很久了，「以前也都是靠拍戲，真的有那麼多金山銀山供他揮霍嗎？」

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貼文曝光，掀起網友討論，「孫鵬光國光幫幫忙主持1、20年就賺翻了，而且夫妻年輕時起碼都連續演了1、20年主角」、「夫妻少說也5間，華廈全棟套房少說也有2間」、「我記得他們家是外省二代，台北很多房地」、「當年一坪8萬，接個秀20萬，大概一個月買一間」、「他們夫妻名下房地產就十幾筆，還是很貴的那種，隨便都是5千萬以上等級，他們住的北投就8600萬了，還有很多套房出租」。還有網友指出，「誰可以花一億打官司救兒子」、「美國打完官司還是很有錢，那就是真的非常有錢」、「估計孫安佐再闖百次禍，家裡應該還是比你有錢」。

▲孫安佐受訪。（圖／記者黃國霖攝）

不少人都提到，演藝圈很多資深前輩其實都賺很多，「就跟羅璧玲一樣，有錢就是買房子，名下5間房子，留4億遺產」、「他們那個年代的藝人沒賭掉的都超有錢」、「以前演藝界就是習慣買房買地」、「以前藝人賺錢不是賭掉就是買房」、「早期的藝人，真的是樓仔厝買整片」、「康康都說10幾年前月入500萬了，孫狄比康康紅多了，你覺得呢」。

▲夫妻曾砸3千萬幫兒子打官司。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）



孫安佐2018年3月時因持有槍械與大量子彈，又發表危害校園的言論，遭美國警方逮補，據傳孫鵬和狄鶯為了拯救愛子，在地方到聯邦法庭都各聘請2名「王牌律師」為兒子辯護，其中一名律師時薪就要折合台幣約3萬元，估計至少花費3000萬元才讓子得以順利返家，也傳出變賣北投透天厝和內湖獨棟房屋，共開價1億3460萬。

據了解，孫鵬自2005年主持帶狀節目《國光幫幫忙》，每周錄3集，年收約有1440萬元，加上前10年一週5集所累計的酬勞，共賺進約1.3億元，老婆狄鶯，拍戲一集酬勞5萬元，雖近年作品變少，仍有零星廣告代言。

至於房產，其中他在北投自住的房子，賣房開價8600萬元，是為了兒子上學近一點才購入，內湖的房屋是投資用，開價4860萬元，連在日本山梨縣也有房子，在台北市內有9間套房，1間租金約1.5萬元，每月收租13.5萬元

