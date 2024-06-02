黃仁勳演說／本色外露！　用AI技術找去夜市的路

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（2）日發表演說，在談到AI對人類帶來的影響時，他也展現他的「夜市頭號粉絲」本色，跟大家分享他都用ChatGPT來找最近的夜市，同時他也自爆，他臉上有一道疤痕，就是因為他小時候太愛去夜市，有一次沒注意到被刀劃傷。

▲▼輝達執行長黃仁勳Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」 。（圖／記者李毓康攝，下同）

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黃仁勳說，OpenAI推出了ChatGPT，這吸引超多使用者，原因也很簡單，因為他使用上很簡單，他就像電腦了解你想要的是什麼一樣，黃仁勳也說，他都用ChatGPT來問最近的夜市在哪，現場也秀出他問AI「離101最近的夜市在哪？」。

提到夜市，黃仁勳忍不住岔開話題分享，他說夜市對他來說很重要，因為他超愛去夜市，原因就是他很愛看人潮。黃仁勳回憶，小時候爸媽帶他去圓環吃蚵仔煎，講到這還問觀眾「我這樣講『圓環』對嗎」。

黃仁勳說，他的臉有一個疤痕，就是以前有一天去夜市臉被割到，那時候有人在旁邊洗刀沒注意到，所以我這邊有一個疤，但他之後還是很愛去夜市。

黃仁勳更大讚，通化夜市真的超棒，還說那邊有一個賣水果的阿姨，要在場觀眾去找她買，因為那真的很好吃，真的超讚，黃仁勳笑說，他覺得在這場演講後，等你們都去找那個阿姨，這畫面一定很有趣。