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國民ETF換股開獎！00878增刪3檔　今正式生效

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

依據MSCI指數公司資訊，國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整，成分股新增聯詠（3034）、中華電（2412）、正新（2105）3檔；同步刪除南亞（1303）、聯強（2347）、華碩（2357）3檔，並於今（3）開盤前正式生效。

國泰投信表示，聯詠、中華電、正新，皆因為股利分數、ESG評級達標而納入；聯強、華碩則因ESG指標變動，南亞因股利分數排序下降而刪除。

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法人分析，「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」本次調整，維持其向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數不多，亦有利00878保持低費用率。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高之機率。

此外MSCI另一旗艦台股市值型指數「MSCI台灣領袖50精選指數」也同時生效最新成分股，共計新增中鋼（2002）、英業達（2356）、技嘉（2376）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）、大聯大（3702）、遠傳（4904）等7檔；刪除華新（1605）、微星（2377）、華南金（2880）、永豐金（2890）、創意（3443）、旭隼（6409）、矽力-KY（6415），主因市值排序變化而新增或刪除。

目前追蹤該指數，台灣最新的市值型ETF標的─國泰台灣領袖50 ETF（00922）也同步完成成分股調整。MSCI台灣領袖50精選指數的主要理念，是協助投資人在佈局權值股的同時，也能補捉在低碳轉型進程上較為領先的企業，而在轉型概念持續普及下，相關企業在台股多頭行情中表現尤為亮眼。

此外，另一則國際重大金融訊息，美股四大指數之一的「美國費城半導體指數」，近期也迎來最新變革。根據Nasdaq指數公司資料，美國費城半導體指數調整成分股權重上限，由原本前三大持股上限8%進一步上調，改為第一大持股上限12%、第二大持股上限10%、第3大持股上限8%，以及其他持股權重上限4%，並已於今年4/22生效，目前指數前三大成分股依序為輝達、博通與超微。

法人分析，此調整讓費半指數更「全面迎向AI」，有利為指數成長動能再添加速器，以目前半導體產業生態觀察，AI浪潮指標股「輝達」在費半中的權重獲進一步提升，費半指數也迎來「輝黃時代」，在輝達開出亮眼財報助攻下，近期指數頻創新高，有望延續動能。

關鍵字： ETF股票指數財經美股

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