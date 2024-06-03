勞動基金4月獲利回吐389億元　前4月仍賺4560億元

▲勞動基金運用局副局長劉麗茹。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至4月底止，勞動基金規模為6兆5128億元，收益數為4560.5億元，收益率7.57％，4月單月收益數為-389.1億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆2,662億元，收益率7.56％；舊制勞退基金規模為1兆410億元，收益率8.82％；勞保基金規模為9,810億元，收益率7.71％；就保基金規模為1,704億元，收益率2.64％；勞職保基金規模為 364億元，收益率 0.54％ ；積欠工資墊償基金規模為178億元，收益率4.84％。

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勞金局表示，4月金融市場受到美國發布3月通膨數據表現不佳、伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高，以及美國Q1經濟表現疲軟僅成長 1.6％等影響，4月份主要金融市場跌多漲少。

展望未來，美國聯準會（Fed）5月利率決策會議決定維持利率不變，美國勞工統計局公布4月CPI年增3.4%、月增0.3%，低於前值及市場普遍預期，儘管數據顯示通膨回復降溫趨勢，但聯準會主席表示需要看到更多確切的數據，以支撐降息可能。

另外，各國復甦的速度仍見分歧，尤其歐洲和日本相對低迷，將抵銷美國的經濟強勁表現，且若中東衝突升溫將推動油價大漲，進而影響全球經濟。

整體而言，各主要國家利率水準仍維持高檔，通膨數據尚待觀察，加上地緣政治衝突不斷 ，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。