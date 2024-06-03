提完離職「退光工作群組」怎補救？網曝經驗：我前同事也一樣

▲原PO把所有工作群組都退光了。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司、單位都會建立工作群組，方便隨時討論、交辦公事。近日有網友發文表示，她因為被主管洗臉憤而離職，並且退掉所有工作群組，不過尷尬的是，因為她之後還要回公司，所以其實有點尷尬，有沒有什麼方式能夠補救？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「一氣之下退群組」為標題發文，提到她日前被主管洗臉後，越想越氣，於是直接裸辭。當時她透過訊息向主管提離職後，馬上就把所有工作群組退掉。

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主管得知後，說自己將原PO當朋友，因此看到這個狀況實在失望；他更說，原PO之後就算去其他地方，也會失敗。聽完這席話後，原PO心情便受到影響，而且想到之後要回公司辦離職手續，也覺得很尷尬，不知道有沒有什麼補救的方法？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「事情做太絕，沒辦法補救了，找下一份工作吧」、「都要離職了幹嘛補救」、「個人建議供你參考，無論如何都讓自己在職場中不要容易（喜怒）形於色」、「告訴你現實的事情，主管永遠不可能是朋友，僅有算計跟互相利用」、「你不會後悔的，我也這樣過，現在新工作過不錯」。

也有網友透露，「我前同事也是跟你一樣，一生氣就退群組，結果主管直接讓她走人，更嚴重的是她下一間面試公司來電詢問她前一個工作的狀況，主管直接說明她退群組，還說她情緒控管不當影響公司氣氛」。