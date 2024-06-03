慶祝AI大咖齊聚台灣！技嘉宣布「點亮台北101」　迎接AI新世代

▲技嘉將在6月4日晚間點亮台灣地標，共同行銷今年的AI盛事，並歡迎國際貴賓來台拜訪。（圖／技嘉提供）

記者楊絡懸／台北報導

技嘉科技（2376）3日宣布，為了慶祝國際科技產業大咖來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）開展，尤其3家晶片巨頭廠如輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格等齊聚，將於4日晚上6時30分至10時點亮台北101。

技嘉表示，全球晶片發展最具影響力的領袖難得全數出席今年台北國際電腦展，皆是為了在AI世代掌握話語權，並鞏固與台灣供應鏈的關係。技嘉身處產業鏈其中，此次有幸邀請CEO們前往展位參觀最新的產品技術。

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談到旗下產品線，技嘉指出，多元產品涵蓋AI生命全週期，在關鍵技術及伺服器組裝都具備多樣化的彈性，同時能提供符合未來運算需求的解熱方案，包括最頂規的旗艦AI伺服器G593系列，可同時搭載輝達次世代晶片H200、B100，同時也有支援超微MI300X而生的型號，這些產品都將在COMPUTEX展出。

除了AI伺服器之外，技嘉也展示個人電腦產品。在AI PC方面，包含AORUS 17X及16X等型號，擁有獨家的AI技術及更好的電池續航力；現場的AI內容體驗區，也展示包括輝達ACE和ChatRTX在內的多種最新AI應用與即時互動，一舉展示AI發展的硬實力。