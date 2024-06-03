明年最低工資估「再漲4%」！月薪2萬8570、時薪190　勞動部回應了

▲台灣最低工資明年有望再調漲4%。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

根據主計總處上周公布的最新預測，今年物價指數（CPI）年增率仍超過2%的通膨警戒線，加上人工智慧（AI）需求強勁，上修今年經濟成長率，因此外界預期明年最低工資調幅將從4%起跳，月薪將達到2萬8570元，時薪達到190元。對此，勞動部將在第三季召開「最低工資審議會」，決定明年的最低工資。

主計總處今年5月30日公布最新經濟預測，大幅上修2024年經濟成長率至3.94%，較2月預測3.43%上修0.51個百分點，但物價上漲壓力仍在，估全年消費者物價上漲率（CPI）為2.07%，連續3年超過2%的通膨警戒線。外界預期，明年的基本工資有可能再調漲4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於基本工資可能調漲，勞工團體表示贊成。台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，「最低工資法」的實施，將使最低工資的調整更加透明化和制度化，有助於解決低薪問題，呼籲資方團體正面看待此事。

然而，資方代表則對此表示擔憂。工總常務理事何語認為，儘管最低工資調升對於縮小貧富差距有所幫助，但若產業發展不均衡，調升最低工資仍無法解決根本問題。他指出，只有少數受到政府關愛的重點產業的勞工薪資較高，前景較好，而其他產業的勞工面臨的情況則相對艱困。

儘管基本工資有望調漲，但是有些專家認為，在目前大缺工的情況下，用最低工資徵才根本找不到人，因此基本工資對於企業來說，只是一個參考依據，並非給付的考量，對於多數勞工來說，基本工資的調整可能相對無感。至於基本工資的確切調整幅度，勞動部回應，將在第三季召開「最低工資審議會」，決定明年的最低工資。