劉德音最終場！　台積電股東會爆如雷掌聲

▲台積電今日舉行股東會，董事長劉德音和總裁魏哲家進場。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，由於董事長劉德音日前已經宣布將於本次股東會後退休，因此此次股東會也將是劉德音以台積電董事長身份進行最後一次致詞，外界也預料，將由台積電現任總裁魏哲家接任董事長一職，結束雙人共治的時代。

由於是劉德音主持的最後一場股東會，今日一早就有大批股東提早到場，在股東會開始前五分鐘，劉德音和魏哲家二人和經營團隊一起進場，現場股東一見到劉德音，就為他送上如雷掌聲，劉德音也對現場股東揮手致意。

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劉德音開場致詞時表示，今年以來，謝謝各位股東大力支持，使台積電股價相對強勢，劉德音感性說，今天可以輕鬆一點，大家一起討論公司未來，也要決定公司下一輪董事名單，也祝大家平安健康。

劉德音表示，台積電今年仍是大大成長一年，當然，這也是因為去年基準較低，但台積電看到全球人工智慧建設建置升高，人工智慧應用也造成先進半導體需求，這是台積電製造方面強項，讓台積電對未來幾年成長深具信心，今天台積電是半導體公認技術領先公司，但台積電不會以此滿足，公司會加速RD投入，持續開發未來。

劉德音說，人工智慧應用需要算力，現在仍然是遠遠無法滿足的，在全球製造足跡佈局方面，台積電正積極努力，不論在美國、日本、德國，台積電都必須用新的方法，在新的地方、在新的社會文化中，建立台積電新的製造基地，當然台積電會預期面臨挑戰，但公司都在學習並克服，這是台積電世界各地客戶，對台積電高度信任原因。

劉德音指出，台積電也致力各方面發展，追求技術領先、製造卓越、客戶信任並履行對環境社會責任及對公司治理，其中不變的，就是持續為股東創造價值。

台積電今日持續居高震盪，開盤一度走跌，隨即漲逾5元至851元，惟在獲利了結賣壓下漲幅收斂，開盤15分鐘又回到平盤震盪。