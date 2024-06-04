快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

▲103年3、4月發票。（圖／記者蕭筠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

113年3-4月統一發票千萬特別獎開出號碼「44140251」，財政部將在今（4）日傍晚公告中獎清冊，初估有17名幸運兒中千萬大獎，其中有5人分別由統一超、全家開出。200萬元獎特獎號碼則是「14715309」則開出16張，其中有4張為統一超、全家開出。

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7-11本期特別獎1000萬元共開出4組，1人在彰化縣秀水鄉的7-11秀發門市購買39元飲料；1人在高雄市楠梓區的7-11鑫建昌門市購買51元飲品；1人在新北市永和區的7-11秀和門市購買50元鮮食；1人在台南市麻豆區的7-11麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品順利成為千萬得主。

全家便利商店指出，特別獎1000萬元開出1組，獎落在全家松山車站店，消費者只花費76元購買全家「匠土司」及FMC飲料，就成為千萬得主。

而在200萬元發票的部分，統一超商指出共開出2張，1人在屏東縣萬丹鄉的7-11丹榮門市購買1090元的CITY CAFE；1人在南投縣草屯鎮的7-11京鑫門市購買83元的鮮食、統一豆漿、飲料。

全家便利商店表示也同樣開出2張特獎200萬元統一發票，分別於全家鳳山鎮北店、新竹荷蘭村店開出，兩位幸運得主皆花不到百元，購買麵包、飯糰等早餐品項，就將200萬大獎抱回家。