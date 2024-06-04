發錢囉！183萬人將入帳1.8萬　「這群人」還可領近10萬

▲根據勞保局行事曆顯示，6月政府將發放16筆款項。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

端午連假即將到來，相信這也是不少人需要用錢之際。而政府在這個月也即將連發16筆給付，其中包含勞保年金、國民年金、國保老年年金等等，其中勞保年金平均每人可領1.8萬元，受惠人數超過183萬人，總金額達到342.3億元。

根據媒體報導指出，除了勞保年金外，另外國保也有8筆給付即將入帳，其中「國民年金保險老年年金給付」將發出58.5億元，受益人數達到144.6萬人，平均每人可領4048元。

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另外「國民年金保險生育給付」也將發出5647萬元，領取人數有1423人，平均可領39683元。「國民年金保險喪葬給付」也將發出9192萬元，領取人數937人，平均有98102元。

本月份16筆給付內容與支付時間

● 6/6：國民年金保險生育給付

● 6/13：國民年金保險生育給付

● 6/14：國民年金保險喪葬給付

● 6/20：

1、老農津貼

2、農民月退休儲金

3、國民年金保險生育給付

● 6/25

1、國民年金保險老年基本保證年金

2、國民年金保險原住民給付

● 6/27：

1、勞保年金給付、職保年金給付

2、勞退月退休金（首發案＋續發案）

3、國民年金保險生育給付

● 6/28：

1、國民年金保險老年年金給付

2、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

3、國民年金保險遺屬年金

4、國保身心障礙年金給付併計勞保年資

5、國民年金保險喪葬給付

6、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

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