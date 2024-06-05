黃仁勳背板股剩1檔漲停！3家處置股臉綠　艾訊盤中跌停

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

AI教父黃仁勳演說背板上秀出多家台廠，相關企業股價一度獲得拉抬，不過演說結束後第3個交易日籌碼沉澱，《ETtoday新聞雲》盤點40多檔背板概念股表現僅剩慧友（5484）漲停，所羅門（2359）等3家打入處置股標的跌幅在3%至7%之間表現，而未在處置股行列的艾訊（3088）盤中亮燈跌停。

黃仁勳演說背板中列出逾40家台廠，其中股價最低的慧友連3個交易日拉出漲停，今日股價已來到34.25元，為2008年1月以來、近16年半新高。由於慧友為工業電腦、CCTV和車載DVR廠商，專攻智慧安防與智慧交通領域，市場預料將與輝達（NVIDIA）有更緊密結合，近期股價因此走揚。

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不過，所羅門今日股價多在平盤之下表現，盤中最低跌逾7.8%，近午盤報價163元，跌幅收斂至1.81%；弘憶股早盤雖一度回到平盤之上，但追進籌碼不足，開盤15分鐘以後走跌，午盤跌逾半根，最低報65.5元。

至於新納入處分股的迎廣（6117)今日在開盤11分鐘後走跌，近11點15分跌幅6.67%，報價147元。

類股中跌幅最深的為艾訊（3088），盤中數度跌停，近午盤最低報106元，成交量13041張。

