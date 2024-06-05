輝達研發中心9縣市大戰　經長郭智輝「他們自己可以選」

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA執行長黃仁勳日前宣布，將在台灣設置第2座研發中心，目前有9個縣市都在積極爭取，對此，經濟部長郭智輝今（5）日受訪時表示，非常歡迎輝達來台灣投資，但新的投資部分跟經濟部還沒有討論，不過我們還是持續過往，在支持所有外資來台灣投資的部分，給予全力支持跟補助。

由於目前各縣市都在積極爭取，經濟部是否會協助或是有相關考量？郭智輝指出，現在是沒有建議，輝達他們自己可以選擇。

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另黃仁勳也說要在台灣建置第2個AI超級電腦，之前經濟部有補助67億、且設立在高雄，這次經濟部是否也會補助？郭智輝回應，目前沒有討論第2個超級電腦，不過地方很重要，人才的地方也很重要，這是他們選擇地方的重要考慮，應該跟電不是正相關。

針對近期都有媒體都在追問各廠大老闆地緣政治相關問題，若是戰爭的話，可能導致AI產業外移，但大老闆們都不擔心，郭智輝笑說，「我們台灣是非常安全的，沒有所謂政治的這個影響。」

此外，現在AI熱潮，大家也很擔心缺電問題，郭智輝強調，穩定供電是我們第一要務，目前看起來盤點到現在電都夠，但未來我曾經講過，2025年到2028年是整個AI爆發潮，現在只能推論、推估下單會有多大，也跟台電正在推論，檢驗能夠供給多少，如果不足要趕快把電生出來，要蓋新的電廠，這就需要大家來支持台電。

郭智輝指出，核能廠的部分現在如果相關法案沒有修過，我們現在也都動彈不得；我們都尊重社會各界給我們的指教，也會參考他們的建議，作為我們未來施政的一個參考。