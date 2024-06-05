AI大爆發！台灣要思考「能否環保發電」　童子賢：電力需求要重估

▲台灣玉山科技協會舉行2024年會員大會，由理事長童子賢致詞。（圖／台灣玉山科技協會提供）

記者楊絡懸／台北報導

和碩董事長、台灣玉山科技協會理事長童子賢表示，AI的成長將是穩定供電的關鍵，目前他選擇相信政府指稱「電力是足夠的」，但他同時也擔心，如果AI爆炸式成長，那麼電力需求也須重新評估，要如何在節能減碳的同時大量發電，就是政府單位需要思考的議題。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「2024玉山安侯論壇」，邀請玉山科技協會理事長童子賢、數位發展部部長黃彥男、台大電機工程學系名譽教授陳良基、台灣微軟總經理卞志祥、遠傳電信總經理井琪及KPMG專家團隊，與企業先進齊聚一堂，共同探討AI應用的風險與商機，以及如何在數位時代中掌握贏家策略、創造市場優勢。

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童子賢指出，就目前階段來說，有些能源表現是間歇性發電，像是風力發電是「有風才有電」、光電是「有太陽才有電」，目前都能供應電力，但能否穩定供應，就需要進一步思考，不論是AI或半導體發展，都需要穩定的電力供應。

此外，當電力穩定後，也需要關注排碳的議題。童子賢認為，台灣已經落後全球排碳的進度，如果選擇用大量排碳的方式來發展電力，勢必就會違反全世界2030年的減碳目標；換句話說，要在AI科技產業成長的同時，也要環保發電，是現在需要思考的問題。

▲遠傳電信總經理井琪、微軟台灣總經理卞志祥、KPMG 安侯建業主席陳俊光、台灣玉山科技協會理事長童子賢、台灣大學電機工程學系名譽教授陳良基、KPMG安侯建業顧問部執行副總經理林大馗及KPMG安侯建業數位長賴偉晏合影。（圖／KPMG提供）

另一方面，KPMG安侯建業主席陳俊光表示，隨著數位科技的快速發展，特別是AI技術的蓬勃興起，企業正迎來一場前所未有的科技革命。根據《2023 KPMG台灣CEO前瞻大調查》顯示，全球有7成CEO將生成式AI視為未來3年首要投資領域，預估產值將邁向新高峰。

然而，企業在從初期規劃到具體應用場景的實踐過程中，必須有完善的策略與執行計劃，才能真正發揮AI的效益。隨著AI技術的迅速發展，潛在的風險和挑戰也日益突顯，如何有效地治理這些風險，已成為各界關注的焦點。KPMG安侯建業將持續提供專業建議和解決方案，幫助企業在這場科技革命中穩步前進，充分利用AI技術，提升競爭力和創新能力。

數位發展部部長黃彥男指出，AI在產業發展中扮演著至關重要的角色，並且是推動國內數位經濟發展的關鍵因素。未來，數位發展部將致力於建構「數位經濟高速公路」，積極推動AI技術的應用，並在數位經濟和數位韌性方面持續努力，同時，部門將持續關注數位新創產業，提供獎勵與輔導資源，為國家奠定堅實的產業基礎。

黃彥男提到，數位經濟時代的發展帶來了無限機遇，但也伴隨著風險和挑戰。唯有重視AI帶來的資安問題和信任問題，才能為國家創造穩健的發展基礎。

國立台灣大學名譽教授陳良基表示，AI已為這個世代的新霸主，隨著生成式AI的強力開發，全球高階晶片供不應求，半導體產值也隨之加速前進，如日前台積電預估，2030年半導體業產值將達1兆美元，並多元應用至各場域，使全球GDP推升達145兆美元。

他說，近年來，許多大型科技廠商紛紛投入自研晶片以增加競爭力，如Microsoft、Google、AWS、Meta等，此舉除了可以滿足企業對運算能力的需求，也能在富有龐大潛力的晶元市場率先佔穩一席之地。

陳良基說明，LLM（大型語言模型）透過「深度學習」技術，幫助人類執行多項工作，如客服、寫作、數據分析、教育或甚至在醫療診斷上，而蓬勃發展的AI應用服務也促進運算時代的來臨，建議台灣可運用過去硬體的垂直分工代工模式，進展至軟體服務上，透過專業分工，朝「軟體」加上「硬體」的整合服務商業模式發展，解決企業在AI應用上的痛點，提升整體供應鏈的價值。