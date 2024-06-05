台積電用電量「佔全台灣8%」　全場驚呆：本就該護國

▲台積電4日舉行股東會。（圖／記者高兆麟攝）

記者朱祖儀／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）4日舉行股東會，是董事長劉德音退休前最後一次主持，會中有股東關心水電問題，劉德音透露，台積電今年用電量占全台8%。消息曝光後掀起討論，就有人驚呼「8%是真的超高，要是缺電台灣經濟直接崩盤」、「拿這麼多，本就該護國」。

4日股東會中，有股東關心水電問題，劉德音表示，台積電一向跟政府都有通暢管道溝通，對於未來用電量、用水量都是透明的，今年台積電用電占全台8%左右，到2030年會接近11%到12%左右，但台積電對台灣經濟應該也是同步增加；另外台積電用水比例很低，遠比一般工業貢獻低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友就在PTT轉發相關新聞，表示「劉董最後一次開股東會，提到台積電用了很多電，不過經濟貢獻也很大啦，不要太苛刻」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）



不少人看了忍不住驚呼，「8%比一座核電廠還高了」、「8%是真的超高，要是缺電台灣經濟直接崩盤」、「你拿了8%電，本就該護國」、「8%真的很多，多繳稅善盡企業責任是應該的」、「8%比核三的發電量還多」、「台積電佔台灣大盤3成，電力佔8%，好像蠻合理的」、「一家公司8%用電量，嚇死人吧」。

也有網友表示，「人家繳稅一年千億，整天在哭浪費納稅人錢的都沒這家有資格」、「民間再怎麼省冷氣也抵不過台積擴廠」、「難怪世界各國這麼怕台灣缺電」、「有繳稅有繳電費，政府穩定供電是義務啦」、「決定夏天不開冷氣，電都給台積電，省下電費再買台積電零股」、「問題就從來不是台積電啊，他用再多他也是有付錢，問題是供給不給要檢討」。