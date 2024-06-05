還有哪些股可撿？法人點名「基礎建設產業」入手甜甜價正是時候

▲「基礎建設類股」出現明顯反彈，法人認為正是進場布局時機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

「基礎建設產業」正是值得入手的超值價！保德信5日表示，今年以來，基礎建設類股出現明顯反彈，目前全球基建股本益比仍低於長期均值超過一個標準差，正是進場布局時機。

保德信指出，事實上，基礎建設企業多具有特許經營權或長期合約支持，因此能造穩定的現金流，長期股利率水準也優於全球股票，在景氣循環中能來資本上漲的契機。

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PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，基礎建設公司通常依賴大量資本投入，通常在利率上升時間，會增加融資成本，影響獲利能力，因此基建類股通常與利率呈反向關係，看好下半年聯準會可望開起降息循環。

她說，在利率下滑、美債殖利率易跌難漲之下，將有利基建股的表現，加上現在全球基礎建設股價本益比位於歷史低檔，正是進場布局時機。

王翔慧說明，統計2014年以來，當基礎建設類股的本益比低於10年均值超過一個標準差時進場持有，不論是投資3個月、6個月、1年、2年、3年，勝率都在6成以上，而且持有時間越長，正報酬機率越高，平均報酬率也同步隨著時間增加。

數據顯示，若在上述條件之下持有1年，正報酬機率上升至7成，平均報酬可達9%；若是持有2年，正報酬機率再提升至逾8成，平均報酬也同步成長至17.4%；假若持有3年，正報酬機率甚至達100%，平均報酬也一舉突破2成。

▲境內、外「基礎建設」基金績效表。（圖／記者楊絡懸製表）

王翔慧指出，自疫情之後，全球人口的自由移動已恢復正常，帶動交通等「鐵公機」基建需求大幅回溫，今年可望延續成長態勢，在旅遊觀光或商業出差強勁復甦下，也帶動機場、鐵路、收費道路獲利成長性。

根據統計，全球機場的獲利複合年均成長，以亞洲的62.6%高居全球之冠，其次歐洲也繳出10.2%的強勢表現；至於收費道路部分，以歐洲獲利複合年均成長逾11%最佳。

另外，王翔慧指出，近年環保意識抬頭，市場受到政府嚴格的法規限制，廢棄物處理的剛性需求大增，加上科技、AI等技術導入，增加處理效率並降低營運成本，預計到2030年廢棄物處理產業將以5.3%穩定複合年均成長，整體市場規模將從目前的1.43兆美元上升至1.96兆美元的規模。

整體而言，王翔慧認為，看好全球經濟成長前景轉佳，包括鐵路、收費公路及機場等基礎建設未來的現金流成長性將持續增強，預期北美、歐洲將維持穩健。

至於亞洲方面，可望加速成長，王翔慧建議投資人以現金流、股利率及成長性等，精選財務體質穩定之標的，並以成熟國家為主要配置，再搭配潛力新興國家，全方位掌握各地基建商機。