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台灣國際扣件展登場！螺絲王國不是蓋的　國內外專家剖析新趨勢

▲▼台灣扣件展。（圖／記者許宥孺攝）

▲2024台灣國際扣件展今起於高雄展覽館登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024台灣國際扣件展今(5日)起一連三天於高雄展覽館登場，今年國內外聚集逾300家指標廠商、1000個攤位參與，規模相較去年成長2成。台灣扣件產業堅強，富有「螺絲王國」美名，有鑒於全球減碳永續風潮日盛，國內外產官學界也在此次論壇中剖析業內最新趨勢。

經濟部國際貿易署高雄辦事處盧惠珠主任致詞時表示，台灣是全球第三大扣件出口國。近年來業者深耕高值化有成，出口單價提升近三成，經濟部也推出相關服務，攜手業者在永續浪潮中轉型升級。中華民國對外貿易發展協會楊秀英副處長也指出，特別是在CBAM試行後，各國淨零減碳的推進、新政策的制定，都為扣件產業帶來機遇與挑戰。在此背景下，台灣螺絲工業同業公會蔡圖晉理事長表示，業者仍憑藉「三高」——高端化、高科技、高值化，在半導體、風電、太陽能等新領域闖出一片天。

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▲▼2024年全球扣件產業論壇-交流座談_(左起)世豐螺絲陳駿彥總經理、工研院產科國際所林志勳。（圖／經濟部國貿署提供）

▲2024年全球扣件產業論壇邀請專家提出見解。（圖／經濟部國貿署提供）

「2024年全球扣件產業論壇」上午場，邀請金屬工業研究發展中心精微成形研發處林崇田處長、工業技術研究院產業科技國際策略發展所林志勳能源策略長、世豐螺絲股份有限公司總經理陳駿彥就扣件產業的數位、永續轉型、高值化與數位製造提出見解，並與《遠見雜誌》總編輯林讓均進行交流對談。

林崇田處長指出，數位轉型要能成功的基本條件，就是「策略至上」，而且規劃要務實，並整合多方人力和資源。林志勳能源策略長呼籲企業，在擬定減碳策略時，可由內部推動能源轉型，改善能源使用效率、供應鏈管理，並導入循環經濟、新技術，或由外部購買碳權。陳駿彥總經理則從自身成功經驗出發，呼籲應從提高效率、創造差異、持續變革三管齊下，並在產品、管理、人才等面向下工夫，高值化與數位製造才會成功。

▲陳駿彥總經理（左起）、林崇田處長、 Alexander Kolodzik 秘書長、王錫欽董事長、蔡圖晉理事長、盧惠珠主任、楊秀英副處長、奧山淑英社長、Watsamon Chayapum董事、林志勳能源策略長、林讓均總編。（圖／經濟部國貿署提供）

▲陳駿彥總經理（左起）、林崇田處長、 Alexander Kolodzik 秘書長、王錫欽董事長、蔡圖晉理事長、盧惠珠主任、楊秀英副處長、奧山淑英社長、Watsamon Chayapum董事、林志勳能源策略長、林讓均總編。（圖／經濟部國貿署提供）

下午場由3位國際專家、兩位國內專家繼續深究永續扣件的最新趨勢。日本SUNCO工業奧山淑英社長以「全球關注的物流創新技術」為題分享，表示必須因應客戶即時需求，把所需各種物品送到需要地點，進出口皆然。歐洲扣件經銷商協會European Fastener Distributor Association (EFDA) 秘書長Mr. Alexander Kolodzik提到「CBAM上路對台灣扣件貿易之影響與策略」時，呼籲業者應和供應鏈夥伴繳交有效資料、使用綠電，才會有競爭力。而泰國工業轉包協會總經理Ms. Watsamon Chayapum演說主題為「泰國扣件市場趨勢」，建議台灣廠商可利用東協關稅優勢，與泰國業者合作建立銷售管道、打開市場。

▲▼台灣扣件展。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣有螺絲王國美名。（圖／記者許宥孺攝）

中鋼公司技術部門鄭際昭副總經理則針對「低排碳扣件用鋼開發與產業升級作法」說明，表示中鋼正積極開發低排碳扣件用鋼，成立碳管理輔導圈，推動產業升級。最後，永灃環境管理顧問股份有限公司溫麗琪合夥人，則以「扣件產業的永續轉型之路」為一整天論壇作結，強調必須從環境、社會、治理三面向著手，才能打造可長可久的永續供應鏈。

關鍵字： 高雄高雄展覽館台灣扣件展

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