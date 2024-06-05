貿協籌組13家企業　赴波蘭搶攻工具機市場商機

▲左4起華沙台貿中心主任吳春見、波蘭智慧自動化與機器人協會會長Tomasz Haiduk、波蘭台北代表處代表吳尚年、波蘭台灣工商會董事會主席Agnieszka Sygitowicz女士與台灣館參展企業合照。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會受外交部委辦海外商展，協助台灣企業拓展波蘭及中歐市場，於本月4日至7日偕瑩聯公司、釸達精密及榮田精機等13家企業參加「波蘭國際工具機展」(ITM Industry Europe)，展出工業用刷、內藏式主軸、機械精密零配件、筒夾、虎鉗及剎車零配件等產品。

展覽首日台灣館開幕，波蘭智慧自動化與機器人協會會長Tomasz Haiduk偕同波蘭台灣工商會董事會主席Agnieszka Sygitowicz等前來參觀，由我國駐波蘭台北代表處代表吳尚年、華沙台貿中心主任吳春見親自接待。

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當天台灣館即接獲當地眾多買主青睞，其中尤以榮田精機之CNC立式車床與新東制動之剎車系統零部件等樣品詢問度最高。為提升台灣館曝光度，貿協也同時在展場外牆與大會手冊廣告行銷，普獲業者好評及高度肯定，也吸引參展業者在外牆廣告前合影留念。

台灣館以趣味夾娃娃機周邊活動，提供來賓免費夾取精美禮品。不僅炒熱現場氣氛，也成功吸引波蘭與各國買主駐足，洽詢台灣工具機設備與服務，提高台灣館工具機設備與服務的能見度。

▲波蘭工具機買主在台灣館夾到娃娃機禮物振臂歡呼；榮田精機王淑慧業務部課長接受波蘭媒體採訪；波蘭台北代表處代表吳尚年(左二)與華沙台貿中心主任吳春見(左一)與台灣館參展企業東進砂布合影留念。（圖／貿協提供）

此外，台灣館也透過影音展示我國智慧機械趨勢，讓觀展業者透過影片快速瀏覽台灣機械優勢後，直接面對面與參展洽談，增加媒合機會。

根據參展企業瑩聯公司曾慶豐副總經理表示，本展提供專業平台，本次在展覽期間與波蘭潛在買主面對面深入討論下單細節，收穫豐碩。榮田精機王淑慧業務部課長表示，疫情之後，該公司觀察到波蘭航太產業復甦之趨勢，期待透過本展深入經營波蘭市場、擴大商機，並將持續尋找適合的代理商，增加市佔率。

「波蘭國際工具機展」是中歐最知名的工具機展之一，今年為第95屆舉辦，計有來自西班牙、土耳其、義大利、瑞士、德國、瑞典、美國、立陶宛、荷蘭、捷克、英國與台灣等12國超過400家企業參加。

根據我國海關統計資料顯示，波蘭為我國在中東歐最大貿易夥伴。我國與波蘭在2023年的貿易總額達18億2,811.3萬美元，較2022年成長6.08%。其中我國對波蘭出口約14億2,258萬美元，成長10.13%，主要出口產品除螺絲螺帽外，餘為ICT產品；自波蘭進口約4億553.3萬美元，衰退6.05%，主要進口產品為汽車零件及工業半成品。

波蘭為中東歐地區第二大汽車生產國，工具機需求殷切，波蘭工具機年市場需求量約1萬3,000臺，自主年產量約4,000臺，約可滿足3成當地市場需求，其餘仍仰賴進口，臺灣為供應波蘭工具機的前10大供應國。