台灣人超愛高股息ETF　專家反推「市值型」

▲被納入市值型ETF的成分股，多半是成長型公司，例如護國神山台積電。



圖文／鏡週刊

投資人狂愛高股息ETF，但其實拉出長期報酬來看，市值型ETF仍略勝一籌。專家指出，高股息不等於高報酬，想滾大資產得要把每一塊錢都放到市場上，長期參與經濟成長才對。

國內ETF真的熱到爆，指數化投資確實成為主流。但根據集保戶股權分散統計資料顯示，高股息ETF受益人數從去年底約365萬人，如今已破600萬大關，且占整體台股ETF受益人數的74%，足見高股息ETF為投資人最愛。

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「從資產裡拿回股息、放進口袋，投資人為什麼要這麼熱衷與開心？」政大財管系特聘教授周冠男投資台股大盤20年，他強調，只要相信股市長期向上，現在的高點是未來的低點，就應該把每一塊錢都放到市場上，長期參與經濟成長才對。

事實上，拉開台灣50指數和台灣高股息指數來看，自2019年至今年5月底，兩者報酬率分別為279%和247%，且大半時間台灣50指數都遙遙領先台灣高股息指數，證明了市值型ETF確實能創造更漂亮的報酬。

「被納入市值型ETF的成分股，多半是成長型公司，需要資本支出轉投資或擴廠，以追求更高獲利，無法發放高額股利給股東；反之，高股息ETF的成分股則多為穩定獲利或寡占產業，賺來的錢能較大比例分回給股東。」富邦投信投資策略師徐翊達解釋。換句話說，市值型ETF是以追求長期趨勢向上的動能為主，至於高股息ETF則以穩定領息為訴求。

精算達人怪老子就直白表示，雖然他是退休族，但仍以持有市值型ETF為主，「我需要現金時，賣掉部分就可以了啊！為什麼一定要配息才是現金流呢？追求總報酬還是我的最終目標。」

盤點台股純市值型ETF共5檔，包括追蹤台灣50指數的006208（富邦台50）和0050（元大台灣50），兩者績效大同小異，但內扣費用略有不同，以去年來說，006208和0050的總費用率為0.25％和0.43％，假設在年初投入10萬元，到年底的實際內扣費用就是250元和430元，因此006208的報酬率會小勝。

另外，還有追蹤MSCI台灣指數（摩台指數）的006203（元大MSCI台灣）和0057（富邦摩台），及追蹤發行量加權股價指數的006204（永豐台灣加權）。

▼近5年台灣50指數、台灣高股息指數走勢。（點圖可放大）

▼市值型ETF報酬比較。（點圖可放大）



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