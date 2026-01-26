快訊／陽明上海副總葉文忠3月將升任業務長　遺缺美洲線協理簡宏仲接

▲葉文忠(右)即將升任陽明業務長與資深協理。圖為2024年他在上海代表陽明領取亞洲貨運物流暨供應鏈大獎。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運李明輝業務長暨資深協理今年2月10日將升任總經理，其業務長遺缺備受海運承攬業者關注，據可靠消息，陽明旗下環明(上海)國際船務公司的副總經理葉文忠將在3月9日接任業務長，並升為資深協理，上海遺缺則由美洲業務部協理接任。李明輝會以總經理身分兼任業務長一個月。

葉文忠1971年生，中興大學商業管理系畢業，1998年進入陽明，至今已近28年，自基層員工做起，主要在業務部門工作，曾派駐過美國洛杉磯與休士頓，2024年曾以環明副總經理身分代表陽明領取在上海頒發的「2024亞洲貨運物流暨供應鏈大獎」(Asian Freight, Logistics & Supply Chain Awards，簡稱AFLAS)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽明美洲業務部協理簡宏仲將接任環明(上海)國際船務公司副總經理。（圖／記者張佩芬攝）

簡宏仲是逢甲大學畢業，2000年進入陽明，擁有近26年資歷，自基層做起工作，主要在業務部門工作，曾經派駐過美國與中國大陸，目前擔任總公司美洲業務部協理。

陽明這次因為總經理白崑榮主動請辭，帶動一波人事異動，陽明董事長蔡豐明表示，以白崑榮的能力，再多做很多年都沒問題的。

白崑榮對內表示，自己能在滿退休年齡之際獲升任為總經理，是非常光榮與愉快的經驗，但他認為公司需要世代交替，要交棒給年輕人，因此決定請辭。他是在2024年8月1日接任陽明總經理。