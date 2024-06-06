晶片3巨頭市值同日飆新高　台積電ADR目標價外資調高至170美元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

AI題材延燒，晶片股三巨頭輝達（NVIDIA）、台積電ADR與艾司摩爾 （ASML） 市值均創歷史新高，其中輝達超越蘋果（Apple）、ASML超過法國奢侈品LVMH，各居全球和歐洲股市市值第二，而外資也將台積電ADR目標價調高至170美元。

台積電ADR在美股5日以大漲6.85%或10.45美元、162.92美元作收，創下歷史新高，今年來漲逾55%。台積電昨日舉行年度股東會，新任董事長魏哲家暗示，他正在考慮提高AI晶片代工服務的價格，他還表示，已經與輝達執行長黃仁勳討論了這個問題。

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巴克萊將台積電ADR目標價由150美元提高至170美元。巴克萊分析師認為，即將到來的 2奈米晶片製造流程的成長速度將快於預期，在報告中為晶片產業描繪了一幅光明的前景，其中 2奈米 節點是成長的潛在催化劑，台積電有望受益最大。

另台積電為抵銷發行限制員工權利新股所造成股權稀釋影響，決議實施庫藏股，從今（6）日起至8月5日止為期二個月買進自家股票3249張，預計買回價格598元至1281元。

高盛表示，台積電回購其股票，買回價格破千元，居歷史買回價格最高，應該會在短期內提振投資者情緒。

輝達在美股5日以飆漲逾5.16%或60.03美元、1224.4 美元作收，市值首度突破3兆美元大關，再創歷史新高，並且超越蘋果（Apple）成為全球市值第2大公司。輝達股價今年以來已飆漲147%，並且將於7日起實施1拆10股票分割。

ASML在5 日歐洲股價漲逾 8.1%，市值達到 3770 億歐元 ，超車法國奢侈品業巨擘酩悅軒尼詩 - 路易威登集團（LVMH）成為歐洲第二大上市公司，僅次於丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk)。