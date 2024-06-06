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端午3天連假「工資怎麼算」？勞動部試算「這天上班」拿最多

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲「端午節」為國定假日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

今年6月10日「端午節」為國定假日，依勞動基準法第37條規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在端午節當天出勤，工資應依法加倍發給。至於端午節如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

勞動部官網日前發布新聞稿指出，今年（113年）端午節為星期一，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今年會形成3天連假。假設月薪為新臺幣36000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

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一、6月8日（星期六）：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計給加班費，試算如下：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元

二、6月9日（星期日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。至雇主如係因天災、事變或突發事件，依《勞動基準法》第40條規定，使勞工於例假出勤工作者，工資應加倍發給，並應於事後補假休息，試算如下：150元×8小時＝1200元

三、6月10日（星期一）：性質為休假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算如下：150元×8小時＝1200元 

勞動部強調，端午節連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

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