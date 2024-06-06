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錢堯懷：下半年會更好　中菲行5月營收21.85億元、連續17個月創新高

▲中菲行董事長錢堯懷(中)主持股東會，左起執行帳施振昇。總經理邱鈞榮，右為財務長陳靜姬。（圖／記者張佩芬攝）

▲中菲行董事長錢堯懷(中)主持股東會，左起執行長施振昇。總經理邱鈞榮，右為財務長陳靜姬。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)歸功於優異的實體通路和虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，今年5月份自結集團營收21.85億元，較去年同期增加23.6%，較上個月成長12.7%，自疫情結束後，創下2023年1月份到目前為止的連續17個月新高，公司董事長錢堯懷表示，公司實體通路、虛擬平台都有，今年下半年業績表現會更好。中菲行今日股東會通過發放現金股利6元。

中菲行累計今年1月至5月營業額為95.73億元，較去年同期成長9.1%，首季EPA1.58元，第二季估計會大幅增長。5月空運市場，電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求，持續帶動空運需求高漲 ，過去5月的淡季並沒有出現，此外，企業將生產從中國轉移到泰國和越南等國家的措施也促進了亞洲市場交易量的增長，全球消費者需求持續增加，預計今年第3季將出現更顯著的增長，空運市場也將出現更顯著的增長。

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5月海運市場，在紅海危機的干擾以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，海運的需求持續強勁，2024年前四個月跨太平洋東行(TPEB)出貨量年增19.1%，然而西岸的運力減少了14%，東岸的運力減少了11%，船公司運力持續減少造成供不應求，加上為了避免美國和歐洲年底前可能徵收的高額反傾銷進口關稅，中國的電子商務，電動車產業和再生能源相關貨物海運出口量大幅增加，旺季從以往的6月提前了整整一個月，海運運價持續飆升。

同時在強勁需求的推動下，跨太平洋東行(TPEB)航線的海運運價持續上漲，將對空運市場產生影響，與2021年的情況類似，預計從6月開始，更多海運併櫃運輸將從海運轉為空運，其中跨太平洋東行(TPEB)航線的轉換會尤其明顯，中菲行空運及海運皆具有優異的競爭力，勢必同時受益。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，空運、海運市場持續看好，中菲行憑藉優異的實體通路和虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長營業額、不斷的創造營業額及獲利的高峰。

關鍵字： 錢堯懷：下半年會更好　中菲行5月營收21.85億元、連續17個月創新高

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