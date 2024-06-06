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夏普舊面板廠新出路　英特爾攜手日企進駐晶片研發

▲日本夏普。（圖／翻攝官網）

▲日本夏普。（圖／翻攝官網）

文／中央社

日經報導，晶片大廠英特爾與14家日本企業將租用夏普液晶工廠來研究半導體生產技術。這種作法的優點除可降低英特爾與日企的成本，夏普也可以藉由失去作用的工廠獲得租金收入。

日本經濟新聞報導，英特爾攜手日本電子設備商歐姆龍（Omron）等14家企業，將開始針對負責半導體包裝的後段製程進行研發，場地則選擇租用夏普液晶工廠。

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目前已知將在液晶工廠內的無塵室進行研究，確立半導體的新生產方式。至於具體場地，研判正就三重縣龜山市「龜山工廠」與同縣多氣町的「三重工廠」為主進行討論。

液晶面板跟半導體的生產過程中，同樣面臨細微灰塵與雜質造成良率下降的課題。液晶工廠為盡可能減少灰塵與雜質的附著設有特殊無塵室，因此，可以易於使用在半導體生產與研發。

夏普因為生產的液晶面板銷售持續低迷，2023年度最終虧損1499億日圓。

夏普專門生產電視用大型液晶面板的堺工廠，其設備使用率一度掉到僅剩一成，因此決定在今年9月前停產。就連專門生產中小型面板的龜山工廠及三重工廠，也被迫尋找利用方式。

夏普社長兼執行長（CEO）吳柏勳表示，希望將液晶工廠使用在人工智慧（AI）與半導體領域，並於6月3日宣布將跟日本大型電信公司KDDI等業者共同協商，把堺工廠轉型成亞洲最大規模的AI資料中心。

關鍵字： 夏普英特爾LCD

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