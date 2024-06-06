群聯COMPUTEX新品連發　企業級SSD 2026年有望佔4成營收

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

NAND記憶體控制晶片大廠群聯（8299）參展COMPUTEX 2024，群聯電子執行長潘健成也親自介紹公司新品，包含企業級SSD品牌PASCARI、Retimer、PCIe 5.0等等。

在企業級SSD品牌PASCARI部分，潘健成說，目前已經獲美系客戶採用，5月營收占比達16%，相較第一季的5%，成長非常快速，預期2026年營收占比就可達40%。

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針對Retimer新品，潘健成說，目前公司第一顆PCIe Gen5的Retimer IC已量產，下半年單月就能有千顆產能，且明年還要推出Gen 6 Retimer，製程也會從12奈米推進到6奈米。

潘健成也透露，群聯的優勢在於目前在這個領域只有一家美系競爭對手，群聯是台灣唯一一家業者，在這個領域可以提供台灣客戶快速又即時的服務，且毛利率也高，價格上有優勢，因此預期市佔率逐步攀升。

另外，群聯也搶進AI市場，推出aiDAPTIV+，讓客戶使用的門檻可以大幅降低，同時也因邊緣運算可以保護資料，儘管客戶一開始有懷疑，但現在已經完全信任群聯，因此會和客戶一起開發下一代產品。

不過針對 NAND Flash 市況，潘健成坦言，現在消費性市場還沒有顯著的起色，但還是預期7、8月後市場需求會回穩。