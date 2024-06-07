大立光股東會14分鐘結束　林恩平談侵權案：循正道解決

▲大立光今日舉行股東會，圖中為董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

手機鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，由董事長林恩平主持，股東會14分鐘順利結束，針對法人股東關心大立光侵權案，林恩平則強調，公司循正道解決，所謂正道就是司法路線，法院怎麼判，公司就怎麼遵循。

針對侵權案進展，林恩平說，這件事情由法院審理中，這間德商MVTec去年寫信來公司，一開始就說他要用外交和媒體手段來拿錢，之後他個人也收到很多恐嚇信，他也知道這間公司似乎不是願意循正當管道解決的公司。

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林恩平說，這間公司的人總經理也見過，也經過內部調查，相信是員工的無心之私，員工也沒有動機去做這件事，公司也都都管理單位，會捍衛員工清白和努力，至於他在報紙上寫，那部分是說謊，地檢署也證實過。

林恩平強調，所謂循正道解決就是走司法路線，怎麼判都會遵循。

至於公司是有有發展綠能產業，林恩平坦言，大立光不算是綠能產業，當然現在有做電池，但算不算綠，他也不清楚。

另外，法人也關心，大立光擴廠是否會做環保措施，林恩平表示，會，包括一定會設置太陽能板，這些都是必須要的。

針對ESG問題，法人關心公司是否有成立ESG部門或專職主管，林恩平說，目前有部門但還沒有專職主管，至於定期ESG會議，目前有在開。