黃仁勳擬出售輝達60萬股　估可套現逾7億美元

▲NVIDIA執行長黃仁勳申報明年3月前要賣輝達股票。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）在美股6日雖收跌，但盤中一度創下1255.87美元歷史新高，在股價走高之際，美國證券交易委員會（SEC）申報文件顯示，NVIDIA執行長黃仁勳計劃將在明（2025）年3月31日之前出售至多60萬股NVIDIA股票，套現約逾7億美元。

輝達6日股價以下跌1.18%或14.42美元、1209.98美元作收。而輝達下跌除與黃仁勳要賣股外，另一個利空是《紐約時報》報導，美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）已達成協議，將推動對輝達、微軟及OpenAI等科技巨頭在人工智慧（AI）產業的主導地位，進行反壟斷調查。

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根據《Barron’s》、《MarketWatch》報導，SEC申報文件顯示，黃仁勳這波賣股，是依據美國證券交易法10b5-1排定的交易計畫，將在2025年3月31日之前出售至多60萬股。

美國證交法10b5-1允許上市公司高層制定預定交易計畫，事先設定交易量、股價等條件，在條件滿足時自動執行，防範公司內部人利用未公開重大資訊進行內線交易。

黃仁勳上次出售NVIDIA股票是在去（2023）年9月14日，當時他透過買進選擇權，以118,736美元、每股4美元的價格，購買2萬9684股NVIDIA股票，並出售同等數量，均價為每股455.75美元，總計套現1350萬美元。



