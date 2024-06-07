想把每月支出「控制在1萬元」怎麼存錢？網見她1花費：戒掉省很多

▲原PO主要把錢花在「吃」上面。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

想要買小房子，若不能節流，要怎麼開源？近日有網友發文表示，她因為想要買房，所以就開始思考自己都把錢花去哪了？她因為有記帳的習慣，所以查看後，便得知自己花最多的就是「吃」，其中飲料會花到3000元，她好像快把自己吃垮了。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「我好像要把自己吃垮了」為標題發文，提到她目前住在家裡，沒有貸款。她近來想在市區買小房子，預算抓在500萬元，因此她就開始思考，自己平時都把錢花去哪兒了。

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原PO透露，她有在記帳，查看過後發現自己其實沒什麼特別的花費，主要都是花在「吃」。她因為想要存錢，所以想要將每月支出控制在1萬元，不過以往吃東西就會花8000元、飲料喝到3000元，如果無法節流，是否只能開源？大家有沒有存錢的好方法？

貼文曝光後，一票網友都直呼，「飲料每日100元有點偏多啦，如果只是嘴癢，買大容量的飲品擺著，即使一天一瓶也大概只要一半的價錢」、「自己煮，畢竟省。喝水，不要喝飲料，也對身體不好，戒糖會省很多」、「飲料完全可以戒掉，一年就省下3萬6」、「飲料3000元！照這喝法，可能年紀輕輕就會有身體健康問題」、「可能真的要省錢，吃的、喝的就要斟酌一點，現在價格都蠻高的」。

也有網友回應，「強迫儲蓄，先把固定金額存起來，然後剩下的才分給開支」、「我覺得你吃的（錢）真的不多，即使加完飲料錢，還不如開源多賺點」、「我是強制每月投1萬投資」、「設定發薪日定期定額扣款，看是要存錢或存股票」、「房子不是人生唯一目標啊，生活過好再來買吧，善用投資工具」。