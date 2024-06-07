揚秦5月營收寫同期新高　炸雞大師插旗新加坡

▲揚秦董事長卓靖倫（前排中）7日上午透過視訊，與新加坡區域代理商簽訂「炸雞大獅新加坡區域加盟授權」合約。（圖／揚秦提供）

記者廖婕妤／台北報導

早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）今（7）日公布5月自結營收，5月營收為2.07億元，月增2.72％、年增13.14％，創同期新高。累計今年前5月合併營收為9.75億元，年增15.82％，續創歷年同期新高；此外，旗下炸雞大師海外區域代理授權也新增新加坡，預計下半年會開出當地首間門市。

揚秦總經理林麗玲表示， 5月營收主要受惠於「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌門市拓點有成，營運規模持續擴大。截至目前，麥味登總店數已達862家，麥味登APP的會員總數也已突破50萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已突破4成，數位轉型的成效逐漸彰顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

炸雞大獅海內外店數113家，除了國內持續展店外，海外區域代理授權6月新增印尼泗水區及新加坡，東協國家在疫情之後的消費力道逐步回溫，炸雞大獅在當地的展店腳步亦逐漸加速，馬來西亞砂拉越地區的第2家門市6月即將開幕，第3家店也正在籌備中。

展望後市，林麗玲表示，營運主力的「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌將持續拓點，新創火鍋品牌「涮金鍋」在桃園的第2家門市預計將在7月開幕，第3家門市也正籌備中。