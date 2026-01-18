最狂尾牙！投信公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」員工嗨炸

▲霸氣送全員工iPhone 17 Pro Max。（圖，下同／網友授權使用）



記者施怡妏／綜合報導

年末尾牙季又來了，大家最期待的就是抽獎環節！今年除了科技大廠的尾牙依舊氣勢驚人，外資投信「野村投信」也來勢洶洶，直接在公司尾牙上宣布送出「每人一支iPhone 17 Pro Max」，震撼全場，不需抽獎、人人有獎，市值近4萬5的豪禮讓網友超羨慕，網友們熱烈討論，直呼「還缺人嗎？我要投履歷！」

員工爽翻！「野村投信」尾牙送全員工iPhone 17 Pro Max

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Threads發文，「目前看到最猛的尾牙禮物，羨慕」，最近參加「野村投信」公司的尾牙，老闆大手筆贈送每位員工一人一支iPhone 17 Pro Max，並貼出現場照片，只見大螢幕上大大寫著「員工禮物大揭曉！iPhone 17 Pro Max，感謝您的貢獻」，不用抽、不用搶，人人都有獎。

原PO透露，自己不是員工，只是那天也在這場尾牙工作，見證了這幸福又羨慕的一刻，「不要再問我要不要便宜賣，我不知道有沒有到職需滿多久的限制啦，但基本上我看到好像人人都有拿到，現場有兩百多人。」

網友羨慕炸：還缺人嗎？

貼文超過66萬次瀏覽，一票網友驚呼，「留言給老闆看」、「幸福企業」、「我朋友還有抽特斯拉的」、「史上最狂尾牙禮」、「好喜歡這種人人有大獎的.....不用抽每個人心情都很好」、「下次發文記得要帶上104人力職缺網站」、「其實我很想問⋯就是⋯可以選顏色嗎？」還有員工驚喜嗨喊，「合理嗎？！雖然去年才剛換手機，不過我愛公司」

野村證券投資信託公司成立已超過25年，2006年與荷銀投信合併，成為台灣市場知名的投信業者公司，2014年更名為野村投信，主要股東包括日本野村資產管理及香港Allshores集團旗下公司，業務包含投信基金、ETF、境外基金總代理、全權委託，以及境外產品投資顧問等。

．本文經「網友＠littlerainrainqq」授權轉載。