日男抱住NVIDIA股票10年！投入150萬變4億元「獲利280倍」

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）在美股6日收跌，但股價從2023年開始屢創新高。日本一名網友表示，他10年前花150萬日圓（約31.1萬元新台幣）購買NVIDIA的股票，緊抱10年竟翻了280倍，引起大批網友朝聖。

近日輝達股價再創新高，市值一度追過蘋果，讓不少投資人驚呼連連。對此，該名日本網友Faby（@FABYMETAL4）在社群平台X上時常發文分享投資看法；他6日發文表示，10年前他花費150萬日圓購買NVIDIA的股票，如今股票的價值已變成4億日圓（約8300萬元新台幣），「我只能說謝謝NVIDIA，謝謝NVDA」。

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根據Faby提供的交易App截圖，NVIDIA在截圖當下的價格為每股1224.4元，當日漲幅5.15%，而Faby當初則是以每股670日圓（約139元新台幣）買入144萬4520日圓（約29.9萬元新台幣），如今這筆投資經過10年，總價已變為4億946萬7744日圓（約8489萬元新台幣）。

網友看完紛紛留言，「非常精彩！加入NVIDIA教，追隨大師」、「恭喜，我感受到了長期投資的力量」、「我從2億日圓開始就開始關注你了」、「收購價格為670日元，非常驚人。我尊重你的勇氣和魄力，恭喜突破4億日圓」。