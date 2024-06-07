快訊／大樂透「頭獎1億元」號碼出爐　全台瘋搶44組100萬加碼

蘇姿丰大讚：台灣半導體技術強 多數人都知道「CoWoS是什麼」

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰7日下午來到出生地台南，與宏碁董事長暨執行長陳俊聖進行AI世紀對談。蘇姿丰表示，AMD在台灣有很多超好的合作夥伴，最讚的是，多數台灣民眾都知道半導體，「台灣是一個很多人知道CoWoS是什麼的地方。」

ETF換股！0056增刪各5 檔剔除友達 0050一進一出增奇鋐

證交所與富時國際合編的臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果今（7）日公布，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）二檔ETF成分股中增刪各一檔，納入奇鋐（3017）、刪除彰銀（2801），至於元大高股息（0056）成分股增刪各5檔，增台勝科 (3532)、裕融 (9941)等，刪除包括友達（2409）、台塑（1301）等，相關調整成分股預計21日盤後生效。

台積電5月營收2296億元創同期新高 月減2.7%、年增3成

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2024 年 5 月營收報告。台積電2024 年 5 月合併營收約為新台幣 2,296 億 2,000 萬元，創同期新高，較上月減少了 2.7%，較去年同期增加了 30.1%。

人才被搶光！大立光林恩平喊話 「覺得台積電太操的可以來」

手機鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，董事長林恩平談到談到人才問題，表示人才其實都很缺，因為都被台積電搶走了，更喊話「覺得台積電太操的，可以考慮來大立光」。

晶片大廠正瞄準台灣「設點、搶人才」 緯穎董座洪麗寗吐心聲

代工大廠緯創（3231）旗下緯穎（6669）位於台北市內湖區的新總部大樓，預計2027年完工。緯穎董事長洪麗寗7日受訪時表示，事實上兩家公司除了找合適的空間之外，還要找「有電的地方」，而未來如果輝達（NVIDIA）、超微（AMD）來台設廠開發半導體，整個產業都會連帶很大的虹吸效應，「這是一則以喜，一則以憂。」

抽中爽賺7.3萬元！散熱廠「力致」申購價出爐 報酬率59%

證交所公告，散熱廠力致（3483）近期辦理上櫃增資，投資人可以參與申購，如果抽中的話，最高價差達7萬3,000元，直接爽領大紅包。

黃仁勳颳AI旋風 大立光林恩平苦笑「看得到分不到」

手機鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，董事長林恩平談到近日黃仁勳旋風，他苦笑表示，「黃仁勳，我們是唯一分不到的，看得到但分不到」，更自嘲大立光連輝達H100算力都用不完，難得幽默也讓現場媒體笑聲不斷。

輝達傳涉AI壟斷遭調查 陸行之憂台積電被拖下水

美國監管機構傳出將針對輝達（NVIDIA）等三巨頭 進行反壟斷調查，知名半導體分析師陸行之在臉書撰文憂心台積電（2330）是否會被拖下水，希望台積電法遵部門能謹慎應對。

端午3天連假！ 這天出勤「薪水拿最多」

端午連假即將到來，有人規劃出遊放鬆、有人在家等午時立蛋，但也有勞工朋友持續堅守崗位，勞動部提醒，端午節（6／10）為國定假日，依勞基法規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給；雇主若徵得勞工同意在端午節當天出勤，工資應依法加倍發給；至於端午節如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

黃仁勳擬出售輝達60萬股 估可套現逾7億美元

輝達（NVIDIA）在美股6日雖收跌，但盤中一度創下1255.87美元歷史新高，在股價走高之際，美國證券交易委員會（SEC）申報文件顯示，NVIDIA執行長黃仁勳計劃將在明（2025）年3月31日之前出售至多60萬股NVIDIA股票，套現約逾7億美元。