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黃仁勳家開趴「看見好幾輛跑車」！輝達工程師曝他私下一面

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝） 

▲輝達執行長黃仁勳親切形象深植人心，過去還會邀實習生到家裡開party。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，一舉一動都備受關注，也讓不少人好奇輝達內部情況。對此，一名在輝達任職的GPU工程師就透露，黃仁勳以前常常邀一群實習生到家裡開party，住家戶外空間非常大，有好幾台跑車，但在工作上開會時必須上緊發條，因為黃仁勳理解很多細節。

Youtube頻道「保羅麥克風」近日邀請在NVIDIA的GPU工程師Rick，分享在美國德州奧斯汀辦公室的工作經驗。Rick在節目中透露，員工購買公司產品會有一點點折扣，但同一種商品「一輩子只有一次」，優點是「一定有貨」。

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Rick表示，輝達的薪資制度非常簡單，資歷從淺到深分為IC1到IC8，一律都是給股票+底薪，沒有分紅，沒有績效獎金，即便是新鮮人也一樣，而且薪資多寡很大一部分取決於面試的表現，也會參考當地的薪資行情。

Rick回憶，他過去在輝達位在加州的總部實習過一個暑假，有記憶以來，黃仁勳都是穿著皮衣、背黑色書包來上班。那時候，實習生數量還不多，黃仁勳有一個傳統，就是固定邀暑假來的那群實習生到家裡開party。

Rick說，黃仁勳住家的室內空間、戶外空間都非常大，還停放好幾輛跑車，當時有約100、200位實習生到場共襄盛舉。他曾耳聞，跟黃仁勳開會要「上緊發條」，因為黃其實是一個非常技術性的人，理解很多很底層、細節的東西，所以一定要有備而來，「不要被他問倒」。

關鍵字： 黃仁勳輝達NVIDIA

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