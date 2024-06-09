囤房稅2.0上路倒數計時　新竹市5萬自住房沒辦戶籍登記

▲看屋示意照，非當事人。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

囤房稅2.0新制將於今年7月1日上路，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記的要件。稅務局表示，新竹市今年房屋稅開徵20萬7,053戶，自住用房屋16萬5,555戶，占開徵戶數近8成，經統計尚有近3成，約5萬戶自住房屋未設立戶籍登記，提醒民眾應於114年3月24日前辦竣戶籍登記，才可適用自住房屋優惠稅率。

稅務局表示，依現行規定，個人住家用房屋，如符合無出租，並供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女名下房屋全國合計3戶以內，可申請適用自住住家用稅率1.2%。

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財政部今年1月3日修正「房屋稅條例」部分條文（囤房稅2.0），將於7月1日實施，114年5月開徵，增訂自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記之要件，才能適用優惠稅率。

稅務局說明，竹市目前尚有約5萬戶未辦竣戶籍登記的自住房屋，最遲須於114年3月24日前（原定114年3月22日，適逢假日展延）辦竣戶籍登記，才可繼續享受自住用優惠稅率。若是房屋使用情形已變更為自住使用，也應於114年3月24日前提出申請，當期才可適用，未於期限內提出申請者，將自申請之次期才開始適用。

稅務局提醒，未辦竣戶籍登記的自住房屋，若無法繼續適用自住用優惠稅率，將會改按非自住住家用稅率課徵，依財政部公告基準，竹市屬非直轄市組，非自住住家用房屋按所有人全國持有戶數採差別稅率課徵，最低2.6%，最高可到4.8%，與自住用稅率最大相差4倍，請提早做好節稅規劃。

稅務局鼓勵民眾釋出房屋作有效利用，成為公益出租人或投入社會住宅市場，房屋稅也能享有與自住住家用房屋1.2%的優惠稅率，截至今年5月止已有3610件公益出租人減免案件。囤房稅2.0鼓勵屋主釋出空置房屋，增加租賃市場供給，只要出租申報租賃所得達當地一般租金標準，就可適用較優惠稅率課徵房屋稅。