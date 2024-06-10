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賴清德祝賀莫迪連任「深化關係」　謝金河：台灣印度進入新里程碑

▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對印度選情及接下來與台灣的發展，財信傳媒集團董事長謝金河10日在端午佳節一早在臉書上表示，「台灣和印度的雙邊關係進入新的里程碑。」

謝金河表示，昨天（6月9日）是印度總理莫迪（Narendra Modi）第3個任期的就職典禮，這次印度大選結果跌破專家眼鏡，印度的人民黨BJP選前預估可以再創佳績，預計在下議院的選舉可以單獨拿到400席，最後的結果只有240席，執政聯盟加起來只有293席，也比2019年BJP單獨303席少，「這也可以看出莫迪勝選，只能算是慘勝。」

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他說，印度下議院總席次543席，過半數是272席，絕對多數是362席，這次執政聯盟NDA拿到293席只算是「勉強過半」，值得關注的是，國大黨從上一屆52席上升至99席，莫迪的BJP原本希望挾執政優勢囊括400席，最後的結果，顯然大大出乎意料。

對於印度執政黨這次選舉結果，謝金河分析，有點像台灣今年的總統大選，「儘管人民黨交出漂亮經濟成績單，但還有很多分配的問題待解決，台灣執政黨這次國會沒有過半，印度人民黨估400席，結果只有240席，這都代表執政愈久，壓力也愈大。」

謝金河也提到，這次莫迪連任，總統賴清德發出賀電，也得到莫迪回應，「這代表台印雙邊未來有更好的發展格局，儘管中國嚴厲抗議，但中印關係已經回不去，台灣和印度在未來可望有更好的發展機會。這些年，台灣對印度的出口開始出現顯著增長，這是好的開始。」

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

「台商已經改變過去只是使用廉價勞動力的模式，台商充分利用印度人才，而且產品打入印度市場。」謝金河分享今年到印度考察的心得，他說，過去30年，台商西進，也創造中國經濟飛躍成長奇蹟；未來印度如果能善用台商的力量，可以加速印度經濟發展的步伐。

謝金河表示，印度這些年渴望發展半導體產業，台灣可以幫忙印度完全排除中國供應鏈，也為台商帶來空前機遇，「也許接下來雙邊可以在類似FTA（自由貿易協定）的關稅互惠機制找到更多合作空間。」

他最後表示，從2000年迄今，印度股市大牛市仍然在奔馳，「如果莫迪發揮威力，印度的GDP和中國的差別也會拉近！」

印度國會下議院於6月5日選舉結果揭曉，現任總理莫迪領導的執政聯盟勝選，總統賴清德透過社群平台X（Twitter）發文致賀，期盼印度能持續擴大與台灣在經貿、科技及其他領域合作，深化「台印關係」。

莫迪當天也轉發即賴清德的貼文，親自感謝「賴清德總統溫暖的祝賀」，並期待印度與台灣之間的關係更緊密。不過，此話一出，中國外交部向印度提出交涉，為此，印度政界、學界及智庫展開輿論，發表一連串挺台的聲浪。

關鍵字： 台灣印度謝金河賴清德莫迪

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