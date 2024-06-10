本周超級央行日！泰美日台24小時內接力秀　我國聚焦第6波打房

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

超級央行日本周三（12）日由泰國率先起跑，緊接著在亞洲時間周四（6月13日)凌晨2點美國聯準會接力上路，同一天11點日本央行也將公告利率決議動向，而下午4點則由台灣央行公告理監事會後決議，市場聚焦台灣央行第6波房市穩定政策是否上路。

根據《Investing.com》資料顯示，泰國央行4月決策利率不變，符合市場預期，但與總理賽塔．塔克辛的降息要求分歧加大，這次市場將同步注意利率是否維持在2.5%的水準，力拼連續4次不動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國聯準會（Fed）貨幣政策一向是全球焦點，有「聯準會傳聲筒」綽號的Nick Timiraos則在他個人發文平台「X」上指出，美國勞動市場正在恢復正常，但市場在意的是經濟是否處於新的平衡狀態，或是持續走弱中。

由於加拿大、歐洲央行皆在上周鳴槍降息，雙雙宣布調降1碼，市場預期美國在通膨趨緩下，參酌降息的機率已增加。

至於台灣，《彭博社》報導，央行總裁楊金龍在立法院備詢時已先指出，我國「通膨問題不再那麼令人擔憂」，台灣CPI（消費者物價指數）、核心CPI與重要生活必須品價格和日常用品價格皆在下降中，經濟正在復甦但還不是很強，暗示升息空間有限。

另外，楊金龍前次以「Surprise（驚訝）」形容升息半碼政策，但在理監事會前表態「時常給surprise也是不好」，讓市場解讀央行升息機率不高，不過楊金龍同時對房市提出示警，市場預期第6波選擇性信用管制即將上路。