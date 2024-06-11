蘋果WWDC後下挫1.9%！　股價創11年來發表會後跌幅最大

▲蘋果執行長庫克。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果WWDC發表會落幕，雖然分享新AI（人工智慧）技術導入iPhone，但《華爾街日報》指出蘋果美國時間周一股價收跌1.9%，創歷年發表會後11年來最糟糕的表現。擁「地表最強蘋果分析師」封號的郭明錤則認為，雖可正向看待Apple對AI的投資有助於硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到AI對營收與利潤有顯著幫助。

蘋果股價在WWDC後走跌，終場以每股193.12美元，跌幅1.91%，《華爾街日報》指出，這個走勢已刷新2016 年 WWDC 開幕當天 1.5% 的跌幅。

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郭明錤指出，WWDC 2024之後，蘋果在AI布局上有6大重點，包括：

1、WWDC結束後，Apple將不再被視為AI產業的落後者；2、AI將在Apple主要的應用於程式中無所不在，Apple的用戶介面設計優勢將充分展現，Siri的改善是最大賣點之一。

3、與OpenAI之類公司的合作可能主要是AI Wrapper模式；4、 裝置端大語言模型因iPhone 16的8GB DRAM限制難超預市場預期；5、目前預估2024年下半年iPhone 16出貨量將低於2023年下半年的iPhone 15。

第6、郭明錤表示，長期來看，正向看待Apple對AI的投資有助於硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到AI對營收與利潤有顯著幫助。

《CNBC》財經節目「Mad Money」主持人Jim Cramer指出，「這次蘋果會議標誌著生成式人工智慧開始用於個人用途，而不是企業用途。」他認為蘋果的創新很棒，可以視為AI應用的巨大發展。

《Business Insider》媒體和科技領域首席記者Peter Kafka認爲，蘋果發表會中這些智能協助場景確實聽起來相當不錯，尤其是開篇提到的機場場景，但並非所有展示的功能都具有顛覆性，比如在短信中自定義創建表情符號的能力。

Kafka表示，有可能是最令人印象深刻的AI應用還待開發者發掘出來，但還有一種可能性，蘋果希望在AI路徑上謹慎行事，試圖展現一種既令人驚歎又不引起恐慌的AI形象。