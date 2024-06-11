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台灣缺電問題「全球化」　CNBC：衝擊半導體產業

▲電錶資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台灣的電力問題已衝擊全球半導體產業。圖為電錶資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣發展半導體有成獲外媒認證是「半導體強國」，但《CNBC》最新報導認為，台灣缺電問題會給晶片製造商帶來麻煩，且將形成「全球半導體產業」共同問題。

《CNBC》引用中經院副研究員陳中舜觀察，發現產業對潛在電力短缺以及電能品質和可靠性惡化的擔憂，可能會給半導體行業帶來營運風險。

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陳中舜坦言，由於土地限制、過於雄心勃勃和僵化的政策，以及缺乏解決電力短缺的理解和能力，台灣一直難以實現其電力基礎設施目標。

外媒直言，過去7年裡，台灣發生了3次重大停電，去年台灣還經歷了一系列較小的停電。今年4月光是在台灣北部，三天內就出現了多次電力短缺。報導指出，2022年台灣共發生停電事故313起，當年的一次大停電影響了超過 500 萬戶家庭，而 2017 年的另一次大停電則影響了近 700 萬戶家庭。

大西洋理事會全球能源中心高級研究員Joseph Webster表示，台灣不僅面臨能源緊缺，更重要的是電力緊缺。

《CNBC》分析，台灣97%以上的能源需求依賴進口，主要來自煤炭和天然氣，對其他國家的嚴重依賴使島嶼容易受到能源供應中斷的影響。報導指出，台電一直虧損，也是供電不穩定的隱憂。

綠色和平組織一份報告指出，全球半導體製造業市場規模到2030年將翻倍成長，預計將消耗237太瓦時（TWh）的電力。同一份報告說，台積電在內的台灣半導體製造業電力消耗量2021年至2030年間將增加236%。

關鍵字： 台積電缺電半導體

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