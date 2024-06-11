17檔「熱門股債ETF」有3大關鍵字　00946單周增逾萬人寫佳績

▲AI題材加上降息曙光，市場交投火熱，股、債ETF皆受矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

近期台股行情在台北國際電腦展（COMPUTEX）加持與AI題材炒熱下，加上美國聯準會（Fed）年內啟動降息具有信心，市場交投火熱，股、債ETF皆受矚目，甚至還有ETF在上一周寫下單周受益人數「增逾萬人」的紀錄。

資料統計6月以來，即近一周所有股、債原型ETF交易狀況，日均量超過2萬張、熱門度較高的產品共計有17檔，就類型觀察，明顯可看出以「高息」、「科技」、「長天期債」三大主題構成。

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高息產品包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）；科技相關則有復華台灣科技優息（00929）、群益科技高息成長（00946）；長天期債產品則有群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債（00687B）、群益25年美債（00764B）等。

▲今年6月以來日均量2萬張以上的股債ETF。（圖／記者楊絡懸製表）

財富管理專家表示，由輝達（NVIDIA）掀起的AI旋風持續延燒，加上COMPUTEX各大科技廠的商機題材盡出，也進一步拉抬科技類股表現，使得科技相關ETF如00946引起市場關注，前一周更創下單周受益人數增逾萬人的佳績。

至於台股高息ETF可說是近年來最受投資人偏好的主題，加上近日又逢多檔高息ETF公告預估配息金額，故持續吸引投資者目光與搶進參與後續領息。

受惠於加拿大、歐洲央行啟動降息，且市場對於美國聯準會9月降息的預期仍高，促使部分投資者提前透過長天期債ETF來卡位後續債市行情，包括00937B、00679B等交投熱絡。

00946經理人洪祥益表示，在AI成長前景看好、訂單回補庫存等效益持續發酵下，台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持，無論是當前最受關注的AI科技，或是低軌道衛星、電動車與機器人發展等，都可在其中見到台灣廠商扮演關鍵的供應商角色。

洪祥益說，除了全球知名的晶圓代工、封裝、IC設計等領域，更有不少被譽為隱形冠軍的電子零組件供應商，這當中也有不少企業願意大方派息與股東分享經營成果，因此投資人也可透過成分股組成訴求高科技、高股息，兼顧企業獲利成長性、甚至納入外資認同因子，援引專業外資機構眼光來選股的科技高息ETF來掌握契機。