AI浪潮後的下一個機會點在哪？ 鎖定「理財憑中信」6／20直播搶先預知市場趨勢

財經中心／綜合報導

時光飛逝，2024年已來到下半年度，又到了各位投資人需要重新檢視自身財務配置的時刻，中信銀繼年初三月於理財憑中信節目中，邀請到中國信託首席經濟學家林建甫博士針對國際局勢解析之後，再度貼心地選在6/20（四）下午三點舉辦「理財憑中信」直播，由資深財經主播劉姿麟主持，請到台灣經濟研究院產業經濟資料庫總監劉佩真、中信銀理財規劃部協理廖欣岳兩位專家，來為投資人解析下半年的產業趨勢展望以及金融焦點剖析，節目將在ETtoday新聞雲FB、財經雲FB全程直播，民眾也能從中信銀LINE官方帳號參與直播，獲得第一手趨勢情報資訊。

目前全球最瘋的AI議題，經過國際電腦展及AI教父黃仁勳旋風來台後，不僅讓全世界看見台灣之光半導體產業，究竟台灣的半導體產業未來又將會面臨哪些世界潮流的挑戰與前景呢？將由台經院總監劉佩真為大家做深度剖析。

至於下一個AI熱潮會往何處去？科技產業仍然一支獨秀嗎？下半年投資人可望佈局方向將請中信銀廖欣岳協理提前為大家解析股匯市及產業面脈動並提供下半年投資指南。

▲中國信託投顧中心中心長廖欣岳協理。



若想搶先一步洞察2024年下半年全球趨勢脈動、迎戰世界變局，務必鎖定6月20日（週四）下午3點的ETtoday「理財憑中信」節目，透過資深財經主播劉姿麟的引導和兩位專家總監劉佩真和廖欣岳協理的分析，讓觀眾能對最新的財經議題有更深入的認識，收穫含金量滿滿的最新財經趨勢和投資策略，別錯過這次的機會，筆記好直播時間一起參與這場財經盛宴吧！

・加入中國信託LINE官方帳號，理財布局不漏勾→立即加入