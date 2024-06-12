統一超5月營收創單月新高　全家寫最旺5月

▲統一超5月營收寫單月新高。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

夏季熱浪來臨，超商雙雄5月營收持續成長，統一超（2912）受惠台灣7-11持續展店，加上各大轉投資表現穩健，推升5月營收寫下歷年單月新高；全家（5903）受惠於店數、鮮食、飲料皆成長，5月營收寫同期新高。

統一超5月營收為281.9億元，年增6.26％，創單月歷史新高；累計今年前5月合併營收為1360.83億元，年增7.25％。

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統一超表示，5月受惠台灣7-ELEVEN持續穩健展店，會員、鮮食、咖啡、預購、飲料等持續創新商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元便捷的購物管道，更積極投入集團資源共同推廣LOVE MOM！系列活動、打造新世代複合商場「Par K* Avenue」創新零售體驗：菲律賓7-ELEVEN、康是美、黑貓宅急便、台灣星巴克等均表現亮眼，挹注整體營收成長。

展望6月，統一超指出，迎接炎熱夏日、端午節商機，台灣7-ELEVEN持續以嶄新的商品、服務滿足社會需求，廣受會員好評的點數繳電費補貼11%活動持續加碼推出，話題明星商品全新推出水蜜桃牛奶霜淇淋、全店精品攜手迪士尼超人氣IP們，持續發揮通路影響力支持在地農作、觀光，攜手農糧署推廣花蓮西瓜，更串連iOPEN Mall、i預購線上線下齊推廣花蓮好吃好玩文化，多元做法持續貼近民生需求，架構消費者心目中的生活型服務平台。

全家5月營收為88.36億元，年增5.68％，寫同期新高；累計今年前5月合併營收為422.25億元，年增7.13％。主要受惠於店數、鮮食、飲料皆成長，掌握溫升商機，推升整體業績向上。

展望6月，全家指出，夏日高溫掌握仍將是營運重點，將以多元化新品、話題行銷、把握端午連假商機加以對應，並以OMO優勢搶攻「618購物節」商機，皆可望成為驅動營收的動能。